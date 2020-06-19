Vali Makas, gazetecilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 09 Haziran 2020 tarihli yayınlanan Valiler Kararnamesi ile İstanbul Zeytinburnu Kaymakamlığı’ndan Erzincan Valiliğine atanan ve dün göreve başlayan Erzincan Valisi Mehmet Makas, bugün gazetecileri makamında kabul etti.

Vali Makas Erzincan Valiliği görevine atanmasının kendisi için bir onur olduğunu ifade ederek masa başında değil sahada olan bir vizyon anlayışıyla görev yapacağını dile getirdi.

Vali Makas konuşmasında şunlara yer verdi; “Son Valiler Kararnamesiyle Erzincan Valisi olarak Cumhurbaşkanımızın teveccühüyle görevlendirildik. Öncelikle Erzincan’a vali olarak atanmak bizim için büyük şereftir, büyük bir onurdur. Erzincan insanımızla emhal olarak beraberce yönetmek adına buradayız ve atamızın, dedemizin, ceddimizin şiarıyla yürüyerek insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla vatandaşımızı memnun etme noktasında Allah nasip ederse yürüyeceğiz. Derdimiz insanımızı mutlu etmek vatandaş odaklı hareket edebilmek yeni bir slogan olarak değil herkesi şu duyguya sevk edebilmek o duyguda sahipsiz hissetmeyecek. Herkes bilecek ki bu ilde, bu vilayette bir sahibim var derdimle dertlenen var bu noktada hareket etmeyi planlıyoruz. Masa başında olan bürokrat değil de inşallah sahada olan, milletin derdiyle dertlenen bir vizyon bir anlayışla yürümeyi planlıyoruz. Derdimiz adaletin sağlanması ehliyete emanete riayet etmek meşveret ve maslahat güzergâhında milletimizle yürümek.”