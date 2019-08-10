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Vali Köşger’den Aydın genelinde havadan denetim

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger Kurban Bayramı nedeniyleyoğun olan trafik noktalarında alınan önlemleri havadan helikopterle inceledi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 23:44
Vali Köşger’den Aydın genelinde havadan denetim

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger Kurban Bayramı nedeniyleyoğun olan trafik noktalarında alınan önlemleri havadan helikopterle inceledi. Vali Köşger, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil ile birlikte Aydın ve Kuşadası başta olmak üzere il genelinde alınan önlemleri helikopterle havadan inceledikten sonra Kuşadası Körfezi üzerinde de deniz trafiğinde inceleme yaptı. Denetime, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bünyamin Daşdemir de katıldı.


Denetimlerin ardından konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, "Havadan gözlemlediğimiz kadarıyla herhangi bir sıkıntı olmadığı gözüküyor. Kurban Bayramı dolayısıyla kent genelinde yollarda 2 binden fazla jandarma ve polisin görev alıyor. Kontrol noktalarında görevlilerimiz belirli bir disiplin içerisinde görevlerini yapıyorlar. Tüm ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz ve trafik ekiplerimiz sürücülerin kazasız, belasız hedeflerine ulaşmaları için çalışıyorlar. Sürücülerimizin trafik kurallarına riayet ederek yolculuk yapmalarını istiyoruz. Hız sınırlarına uysunlar." dedi.


Amaçlarının bayram yoğunluğunda gerekli trafik tedbirlerini sağlamak olduğunu söyleyen Köşger, "Trafik genel itibarıyla akıcı, Söke tarafında yoğunlukla birlikte arkadaşlarımız gerekli tedbirleri alıyorlar. Burada da vatandaşlarımızın güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla, onları uyarmak bağlamında, ’Kemeriniz ses getirsin.’ diyoruz. İçişleri Bakanlığımızın böyle bir kampanyası var. Özellikle kemer takıp takmadıklarını kontrol ediyoruz “ diye konuştu. Daha sonra Nazilli ilçe girişindeki polis kontrol noktasını denetleyen protokol üyeleri, tatile çıkan sürücülere emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunan Vali Köşger, ayrıca çocuklara, ebeveynlerinin kural ihlallerini takip etmeleri amacıyla sürücü seyahat karnesi verdi.


Bu arada, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı’nı ziyaret ederek Filo Komutanı Jandarma Pilot Albay Ramazan İlker Tekin’den çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Vali Köşger, Filo Komutanlığı Şeref Defterini de imzaladı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 23:44
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