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Vali Köşger dolunun vurduğu kiraz üreticisini dinledi

AYDIN (İHA) –Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler ilçesine bağlı Yukarı Kayacık Mahallesinde önceki gün dolunun vurduğu arazilerde inceleme yaparak, üreticilerin taleplerini yerinde dinledi.

14 Haziran 2019 Cuma 16:39
Vali Köşger dolunun vurduğu kiraz üreticisini dinledi

AYDIN (İHA) –Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler ilçesine bağlı Yukarı Kayacık Mahallesinde önceki gün dolunun vurduğu arazilerde inceleme yaparak, üreticilerin taleplerini yerinde dinledi.


Aydın’da çoğunluğu ihraç ürünü olan 600 tonluk rekoltesiyle kiraz üretiminin merkezi konumunda bulunan Efeler ilçesine bağlı Yukarı Kayacık Mahallesi’nde, yeni hasat sezonu öncesi önceki gün etkili olan 15 dakikalık şiddetli dolu yağışı, dalında olgunlaşmak üzere olan kirazı vurmuştu. Meyve ve yaprakların büyük bir bölümü yere dökülürken, dalında kalan kirazların da çoğunluğu zedelenmişti. Kirazda yüzde 80’lere varan hasara neden olan dolu yağışı, ceviz, kestane, erik ve sebzelere zarar vermişti. Kirazda yüzde 80’leri bulan, kestane, ceviz, erik ve sebzelerinde de büyük zarar oluşan üreticiler, milyonları bulduğunu iddia ettikleri zararlarının karşılanmasını talep etmişti.



Bugün Efeler İlçe Kaymakamı Cemalettin Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem ve İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnanla birlikte Yukarı Kayacık Mahallesinde üreticisini ziyaret eden Vali Yavuz Selim Köşger, arazilerde doludan kaynaklı oluşan zararı yerinde incelendi. Üreticilerin sorun ve taleplerini yerinde dinleyen Vali Köşger, yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:39
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