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Vali Kocabıyık şehitlik, polis ve jandarmayı ziyaret etti

Uşak Valisi Funda Kocabıyık ile protokol üyeleri şehitlik ile birlikte polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:14
Vali Kocabıyık şehitlik, polis ve jandarmayı ziyaret etti

Uşak Valisi Funda Kocabıyık ile protokol üyeleri şehitlik ile birlikte polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti.


Vali Kocabıyık beraberinde Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, AK Parti ve CHP’li milletvekilleri ile Kurban Bayramı dolayısı ile önce Uşak Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehitlikte Kur-an’ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Ardından Vali Kocabıyık beraberindekiler ile Uşak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek burada personeller ile bayramlaştı. Buradaki ziyaretlerden sonra polis ve jandarma ekipleri tarafından bayram dolayısı ile oluşturulan uygulama noktalarını ziyaret eden Vali Kocabıyık, burada durdurulan sürücüler ile sohbet edip, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Vali Kocabıyık, sürücü ve yolculara emniyet kemeri hakkında uyarılarda da bulundu.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:14
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