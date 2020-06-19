  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Vali Karaömeroğlu: “Bundan sonra kalbimiz Sinop için atacak"

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, valiler kararnamesi ile Sinop’a atanan Erol Karaömeroğlu’nu ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:40:29 -
Vali Karaömeroğlu: “Bundan sonra kalbimiz Sinop için atacak"

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, valiler kararnamesi ile Sinop’a atanan Erol Karaömeroğlu’nu ziyaret etti.


15 Eylül Gazeteciler Cemiyet Başkanı Cengiz Demirel ve 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri valiler kararnamesi ile Sinop’a atanan Erol Karaömeroğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Valilik Toplantı Salonunda fiziksel mesafe kuralına dikkat edilen ziyarette 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.


Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ise, “Bundan sonra kalbimiz Sinop için atacak. Sinop’a hep beraber hizmet edeceğiz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı