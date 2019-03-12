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Vali Karaloğlu turizmcilere destek için Moskova’da

Antalla Valisi Münir Karaloğlu Moskova Uluslararası Turizm Fuarı’nda Antalya standlarını ziyaret etti.

12 Mart 2019 Salı 18:46
Vali Karaloğlu turizmcilere destek için Moskova’da

Antalla Valisi Münir Karaloğlu Moskova Uluslararası Turizm Fuarı’nda Antalya standlarını ziyaret etti. Turizm sektör temsilcilerine bol kazançlı bir sezon geçirmelerini diledi. Vali Karaloğlu, 2019’un “Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı” ilan edilmesini de fırsat bilerek Rus turist sayısında tüm zamanların rekorunu kırmayı hedeflediklerini söyledi


Dünyanın en büyük ve en önemli turizm fuarlarından Moskova Uluslararası Turizm Fuarı (MITT 2019) kapılarını ziyaretçilerine açtı. Türkiye’nin de yoğun katılım gösterdiği fuarda Antalya stantları ziyaretçilerin gözdesi oldu.Dünyanın prestijli turizm fuarları arasında gösterilen MITT, 26. kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Moskova’daki Expocenter’da gerçekleşen fuarda ATSO, AKTOB gibi kuruluşların yanı sıra Antalya’dan çok sayıda otel ve işletme Rusya’da Antalya’yı tanıtıyor.



2019 Tarkiye-Rusya kültür ve turizm yılı


Geçen hafta yine dünyanın en önemli turizm fuarlarından olan Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’nda Antalya’nın sektör temsilcilerini yalnız bırakmayan Vali Münir Karaloğlu, Moskova’da da sektör temsilcilerine destek oldu. Fuarda Antalya stantlarını tek, tek gezen Vali Karaloğlu 2019 yılından çok umutlu olduklarını ve fuarda Antalya’ya büyük bir ilgi olduğunu belirtti. Bu sene Rus turist sayısında önemli bir artış beklediklerini vurgulayan Vali Karaloğlu 2019’un “Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı” ilan edilmesini de fırsat bilerek Rus turist sayısında tüm zamanların rekorunu kırmayı hedeflediklerini ifade etti. 14 Mart’ta kapılarını kapatacak olan fuarın erken rezervasyona çok büyük katkı sunması hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:46
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