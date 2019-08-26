Vali Karaloğlu: “Antalya bir deniz şehridir”

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Antalya’nın her ilçesinde mutlaka su sporlarıyla ilgili kulüplerimiz, derneklerimiz ve organizasyonlarımız olmalıdır. Daha çok çocuğumuz, gencimiz ve vatandaşımız denizle buluşsun yüzünü denize dönsün" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübü (AYDİK) tarafından düzenlenen Zafer Kupası Yelken Yarışları Ödül Töreni’ne katıldı. 30 Ağustos Zaferi’nin, Cumhuriyete giderken en önemli kilometre taşlarından birini oluşturduğunu vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla başlayan ulusal kurtuluş mücadelemizin 100’üncü yılı, kurtuluş mücadelemizin en önemli safahatı da Büyük Taarruz’dan sonra ki 30 Ağustos Zaferi’dir” ifadelerinde bulundu.

Antalya Yelken Kulübü’nün, milli coşku ile sporun coşkusunu birleştirerek pek çok organizasyon yaptığını belirten Karaloğlu, “Kulüp başkanımızı, yöneticilerimizi bu duyarlılıklarından dolayı tebrik ediyorum. Çocuklarımızın yüreğine, beynine sporun aracılığıyla milli günlerimizi aşılamak çok mühimdir. Onların milli ve manevi hasretlerinin gelişmesi noktasında bu etkinliklerin çok önemli bir yer tuttuğunu düşünüyorum” diye belirtti.

"Daha çok vatandaşımız denizle buluşsun"

Antalya’nın 650 kilometrelik sahili olan bir deniz şehri olduğunu ifade eden Karaloğlu, "Bu şehirde yaşayan insanlar olarak denizden gereği kadar istifade edebiliyor muyuz sorusuna maalesef evet cevabı veremiyoruz. Antalya’nın her ilçesinde mutlaka su sporlarıyla ilgili kulüplerimiz, derneklerimiz ve organizasyonlarımız olmalıdır. Daha çok çocuğumuz, gencimiz ve vatandaşımız denizle buluşsun yüzünü denize dönsün. Ben bu yarışmaya katılan bütün çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Hepiniz bu yarışmaya katılarak kazandınız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Münir Karaloğlu dereceye giren öğrencilere madalyalarını verdi.