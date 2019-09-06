Vali İsmail Ustaoğlu, Hekimoğlu Trabzon FK’yı ziyaret etti

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerini, yapımı yeni biten tesis binasında ziyaret etti.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Hekimoğlu Trabzon FK Kulübü’nün inşası yeni biten kulüp tesislerinde Hekimoğlu Trabzon FK kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek teknik heyete ve futbolculara başarılar diledi.

Vali İsmail Ustaoğlu, Hekimoğlu Trabzon FK’nin kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Geçtiğimiz sezon şampiyon oldunuz ve bizlere haklı bir gurur yaşattınız. Bu sezonda aynı başarıyı sizlerden bekliyoruz. Böyle güzel bir yönetim ve teknik ekibe sahipsiniz, bunun kıymetini bilin. Bu yıl hepinize kazasız, sakatsız ve başarılı bir sezon diliyorum” dedi.

Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek,Vali İsmail Ustaoğlu’na 61 numaralı forma hediye etti.