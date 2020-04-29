Vali İlhami Aktaş’tan yeniakit.com.tr’ye özel açıklamalar: Türkiye tarih yazıyor

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Koronavirüsle mücadele kapsamında Nevşehir'de alınan tedbirleri Yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'a anlatan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Nevşehir özelinde İl Pandemi Kurulu oluşturduk. İl Hıfzısıhha Kurulumuzun da destekleri ile Nevşehir'de alınması gereken kararlar üzerinde titizlikle çalışıyoruz. İl Pandemi Kurulu'nda aldığımız kararları kaymakamlarımız ilgili birimlere aktarıyor ve kararlarımız uygulanmaya başlıyor." dedi.

'Vatandaşlarımız duyarlı'

Nevşehir halkının tedbir kararlarına uyduğunu vurgulayan Vali Aktaş, "Nevşehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında idari işlem yaptığımız vatandaş sayımız çok az. Tabii ki insanlarımız kendi sağlıklarını da düşünüyorlar. Bazı üzücü olaylarla karşılaşmış olsak da genel anlamıyla kararlarımıza uyulduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

'Türkiye koronavirüsle mücadelede tarih yazıyor'

"Vefa Destek grupları tüm Türkiye'de müthiş bir başarı hikayesi yazıyor." diyen Vali Aktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve sayın İçişleri Bakanımızın talimatlarıyla biz de Vefa Destek Gurubu oluşturduk. Yaşlılarımız başta olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hepsine tarlasını sürmesinden doğum gününü kutlamaya, gıda kolisini evine götürmekten eczanedeki ilaçlarını alıp vermeye kadar her türlü kişisel ihtiyaçlarına yetişmeye çalışıyoruz. Bu müthiş bir başarı hikayesidir." diye konuştu.

Devletin vatandaşının yanında olduğunu vurgulayan Vali Aktaş, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla şu anda Nevşehir'de iki faz dahilinde 13 bin vatandaşımıza 1000'er TL ödendi. Ayrıca vakıflarımızın payları 3'er kat arttırıldı. Buradaki gelirlerde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından tüm vatandaşlarımıza gerek nakit gerek ise gıda paketi olarak ulaştırılıyor."

'Turizm bitmedi, ötelendi'

"Nevşehir bir turizm kenti. Bence koronavirüs salgını turizmi yalnızca öteledi. Burası 12 ay boyunca turizmi devam eden bir şehir. Koronavirüs salgınını başarı ile atlattıktan sonra insanlar tatillerini yapmaya ve gezmeye devam edecek. Turist olarak buraya bugün gelmesi gereken kişiler salgın belasından kurtulduktan sonra eninde sonunda yine gelecekler. Zaten turizm sektöründeki arkadaşlarımız da gelecek zaman için planlamalarını yapıyorlar."