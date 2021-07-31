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Gündem Vali Hüseyin Avni Coş'un cenazesi hastane morgundan alındı
Gündem

Vali Hüseyin Avni Coş'un cenazesi hastane morgundan alındı

Başakşehir'de dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sakarya eski valisi Hüseyin Avni Coş’un cenazesi hastane morgundan alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 16:15:00 - 2021-07-31 16:18:46

Başakşehir Bahçeşehir’de dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek Esenyurt’ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sakarya eski valisi Hüseyin Avni Coş’un cenazesi kızı ve yakınları tarafından hastane morgundan alındı. Kızının cenaze aracının arka camından babasının tabutuna bakışı ise yürekleri dağladı.

Cenazesi hastane morgundan alındı

Bahçeşehir’deki evinde dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek Esenyurt’ta bir özel hastaneye kaldırılan Sakarya’nın eski valisi Hüseyin Avni Coş’un cenazesi hastane morgundan kızı ve yakınları tarafından alındı.

Babasına bakışı yürekleri dağladı

Coş’un cenaze namazının ikindi namazına müteakip Fatih Camii’nde kılınacağı öğrenildi. Coş’un kızının cenaze aracının arka camından babasına bakışı ise yürekleri dağladı.

Vali Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti
Vali Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti

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Vali Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti

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