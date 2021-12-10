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Yerel Vali Hacıbektaşoğlu inanç ve kültür merkezi Tillo ilçesinde 'Millet Bahçesi' yapımı devam ediyor
Yerel

Vali Hacıbektaşoğlu inanç ve kültür merkezi Tillo ilçesinde 'Millet Bahçesi' yapımı devam ediyor

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Tillo ilçesinde yapımı devam eden Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 14:44:00 -
Vali Hacıbektaşoğlu inanç ve kültür merkezi Tillo ilçesinde 'Millet Bahçesi' yapımı devam ediyor

Vali Hacıbektaşoğlu, Tillo ilçesi, Hassa Hatun Külliyesine yakın bölgede 40 dönüm arsa üzerinde yapımı devam eden ‘Millet Bahçesi’ inşaat çalışmalarını inceleyerek, İlçe Kaymakamı Muhammed Sait Baytok ve Belediye Başkanı İdham Aydın’dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tillo Millet Bahçesinin 40 dönümlük bir alana kurulduğunu ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu şunları kaydetti:

"Siirt il merkezinde kısa sürede kazandırdığımız Millet bahçesi kentin sosyo kültürel yaşamına önemli bir değer kattı, bugün de Tillo ilçemizde yapımına başlanan Tillo Millet bahçesi inşaat çalışmalarını yerinde inceledik. Yüzde 90’ni yeşil alana sahip Millet Bahçesi modern peyzajıyla ilçemize yeni bir soluk getirecek, içinde, çocuk oyun alanları, oturma alanları, kafeterya, otoparkı ve yeşil alanları ile yepyeni bir sosyal yaşam alanı halkımızın hizmetine sunulacak.” dedi.

Millet bahçesinde incelemelerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Tillo ilçesinde İbrahim Hakkı Hazretlerinin bulunduğu türbedeki çevre düzenlemesi ve tarihi mezar taşlarını inceledi.

Mezar taşlarının ecdadımızdan kalan yadigârlar olduğunu kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, Türbe etrafında saklı kalan tarihi mezar taşlarının bulunduğu bölgenin aynı zamanda tapuları olduğunu ve önemli bir tarihi değer taşıdıklarını belitti.

Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Tillo İlçe Kaymakamlığını ziyaret etti.

İlçe Kaymakamı Muhammed Sait Baytok ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Vali Hacıbektaşoğlu, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Hacıbektaşoğlu, Tillo ilçemiz sahip olduğu kültür, doğa ve inanç değerleri ile geleceğe emin adımlarla ilerlediğini, ülkemizde önemli bir inanç merkezi haline dönüştüğünü belitti.

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