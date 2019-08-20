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Vali Güzeloğlu: “Şeffaf, açık, hesap veren belediyeciliği tüm vatandaşlarıma taahhüt ediyorum”

İçişleri Bakanlığı’nca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine getirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “Ben şeffaf, açık, hesap veren belediyeciliği tüm vatandaşlarıma taahhüt ediyorum” dedi.

20 Ağustos 2019 Salı 14:10
Vali Güzeloğlu: “Şeffaf, açık, hesap veren belediyeciliği tüm vatandaşlarıma taahhüt ediyorum”

İçişleri Bakanlığı’nca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine getirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “Ben şeffaf, açık, hesap veren belediyeciliği tüm vatandaşlarıma taahhüt ediyorum” dedi.


İçişleri Bakanlığı kararınca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine getirilen Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, İhlas haber Ajansı (İHA) muhabirine yapacakları çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Dün Diyarbakır’ın da içinde bulunduğu 3 büyükşehir belediye başkanının görevden alındığını söyledi. Vali Güzeloğlu, “Bu bağlamda İçişleri Bakanlığımız tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı, tespit edilen soruşturmalar ve konular çerçevesinde görevden uzaklaştırılarak ben Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirildim. Öncelikle çok onurlu ve sorumlu göreve Diyarbakır Valiliğinin yanında Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğine atanmanın büyük bir heyecanını ve sorumluluğunu taşıyorum. Amacımız milleti hizmet için var olan, kaynakları, imkanları milletin hayatını güzelleştirmek, her alanda hizmet vermek olan belediyemizin artık terör örgütü ve PKK uzantılarının kullandığı maddi ve manevi destek aldıkları Kandil’e kadar uzanan lojistik destek olarak çıkarmak milletin emrine ve hizmetine tahsis etmektir” diye konuştu.



“Şehit aileleri büyük haksızlığa uğradı”


En önemli değerlerden olan şehit ailelerinin bu dönemde çok büyük haksızlığa uğradığını kaydeden Vali Güzeloğlu, şöyle devam etti:


“İş akitleri feshedildi, feshedilmeyenler ise adeta sürgün tabi edilecek görevlere gönderildiler. Kurum içerisinde mobbinge tabi tutularak çalışma alanları ve nefes alma imkanları kısıtlandı. Bunu kabul etmemiz mümkün değil, öte yandan belediye uygulamalarında şanlı bayrağımızı logolardan, kimlik kartlarından tanıtıcı sosyal medya ve eserlerden çıkartılmasını yaşadık. Diyarbakır’ı fetheden aziz bir komutanın ismi bizim onay vermememize rağmen yasal olarak ta yetileri olmamalarına rağmen tabeladan söküldü, yerine bir terör suçlusu ismi verildi. Cami imar planında cami yapım yerlerinin imarları iptal edildi. Bizim kendilerine devrettiğimiz yemyeşil, tertemiz, çiçek ve güzel kokan bir şehir, kirli suyu akmayan tozla bulaşan bir hale geldi. Valiliğimize son 4 ayda inanılmaz şikayet geldi. Şehit ailelerimiz dahil geçmişte haksızlığa uğrayan herkesin en kısa zamanda hakları kendilerine takdim edilecek. Hizmeti her alanda 24 saat kesintisiz sürekli ve halka yakın vereceğiz. Benim ve bütün arkadaşlarımızın Diyarbakır’ın emrinde ve hizmetinde olduğunu vurgulamak istiyorum. Son dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır’a sevgisi ve ilgisi devam eden dev projeleri var, Silvan projesinden başlayarak tarım, sanayi ve sosyal anlamda Diyarbakır’ın değişim sürecinin içerisinde olduğunu biliyoruz. Hem vali hem de belediye başkanı olarak bütün bu projelerin en kısa süre içerisinde kente kazanıma dönmesi ve insanımızı mutluluğa taşıması noktasında bir heyecanımız olacak. Ben şeffaf, açık, hesap veren ve verilebilir hizmet öncelikli bir belediyeciliği tüm vatandaşlarıma taahhüt ediyorum.”

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:10
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