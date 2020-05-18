Vali Gürel’den 19 Mayıs kutlama mesajı

Karabük Valisi Fuat Gürel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, şanlı tarihinin hiçbir döneminde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermemiş, minnet ve esaret altına girmemiş aziz milletin; 19 Mayıs 1919 günü Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Samsun’da "Ya istiklal, ya ölüm" nidalarıyla kurtuluş ateşini yakarak, millet egemenliğine ve bağımsızlığına olan inancını tüm dünyaya en yüksek sadalar ile ilan ettiğini belirtti.

Büyük ve güçlü Türkiye’nin temellerinin atıldığı bu günün, Atatürk tarafından gençlere bayram olarak hediye edilmesinin milletin beka yolculuğunda gelecek nesillere olan güvenin ve inancının en önemli göstergesi olduğunu ifade eden Gürel, şunları kaydetti:

"Atatürk’ün bir milletin hislerine tercüman olduğu ’Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve yüceltecek sizlersiniz’ sözlerinin muhatabı olarak sizlerin bu büyük sorumluluğun bilinciyle bugün dünyanın dört bir yanında aynı azim ve kararlılıkla yazdırdığınız özveri, başarı, fedakarlık ve diğergamlık destanları bizler için en büyük güven, gurur, ilham ve onur kaynağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan ve milletçe gurur ve mutluluğunu yaşadığımız bu özel günün yıl dönümünde geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutlarken; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal ve istikbalimiz uğruna canını feda eden tüm şehitlerimiz ile ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; tüm vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi sunuyorum."