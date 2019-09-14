Vali Gürel Sandalye Fabrikası hakkında bilgi aldı Karabük Valisi Fuat Gürel, Zonguldak-Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren SandalyeFabrikasını ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Zonguldak-Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren SandalyeFabrikasını ziyaret etti.

Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun ile birlikte Yenice ilçemizde başladıkları işlerine Zonguldak-Çaycuma OSB’de kurdukları fabrikada CNC makina teknolojilerini kullanarak masa, sandalye, minber imalatı gerçekleştirerek sürdüren Sandalye Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karakaş’ı ziyaret eden Vali Gürel, ziyaret ettiği tesis hakkında bilgiler aldıktan sonra tesisten ayrıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karakaş, Vali Gürel ve Kaymakam Coşgun’a teşekkür etti.

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