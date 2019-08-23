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Vali Gürel, milletvekilleri ile birlikte incelemelerde bulundu

Karabük Valisi Fuat Gürel ve AK Parti Milletvekilleri Safranbolu Kaymakamlığının yeni binası ve yapımı devam edilen iletişim fakültesinin inşaatında incelemelerde bulundu.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:36
Vali Gürel, milletvekilleri ile birlikte incelemelerde bulundu

Karabük Valisi Fuat Gürel ve AK Parti Milletvekilleri Safranbolu Kaymakamlığının yeni binası ve yapımı devam edilen iletişim fakültesinin inşaatında incelemelerde bulundu.


Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile birlikte Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Binası yapımı için Karabük Üniversitesine devredilen ve eski KBÜ Safranbolu Meslek Yüksek Okulu Binasına taşınarak bazı birimleriyle vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayan Safranbolu Kaymakamlığı Hizmet Binasında incelemelerde bulundu.


Önümüzdeki hafta sonu itibariyle tüm birimleriyle Safranbolu Kaymakamlığının yeni binada hizmet vermeye başlayacağını ifade eden Vali Gürel, “Safranbolu Kaymakamlığı eski hizmet binasında bulunan Tapu Sicil Müdürlüğü ile Mal Müdürlüğü birimlerimiz dışında tüm birimlerimiz, yeni yerlerine taşınmışlardı, iki kurumun ise altyapı sistemlerinin kurulması için Milletvekillerimiz, AK Parti İl Başkanımız, bizler ve kurum yetkililerimiz yoğun mesai harcadık. Ödenek tedarikleri sağlandı, teknik altyapı sistemleri ve yapılması gereken inşaat işleri yapılmaya başlandı. 1 Eylül itibariyle tüm birimlerimiz yeni yerlerine taşınmış olacaklar. Eski Kaymakamlık Binasında olan tüm birimler yeni Kaymakamlık Binasında hizmet verecekler. Boşaltılan eski Kaymakamlık binasının olduğu alanı Karabük Üniversitesine yer teslimini yapacağız. Safranbolulu hemşehrimiz Türk film yönetmeni, yapımcı, senaryo yazarı ve iş adamı Türker İnanoğlu tarafından kendi adını taşıyan İletişim Fakültesi yapımına en kısa sürede başlanacak”dedi.


Vali Gürel ve Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, 2019 Temel Eğitim Yapım Programında yer alan ve yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından temelleri atılan 16 derslikli Kanuni Ortaokulu inşaatında da incelemelerde bulunarak İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldılar.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:36
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