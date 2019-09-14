Vali Gürel, Keltepe’de incelemelerde bulundu.

Vali Fuat Gürel, kış sezonuna açılması hedeflenen ve çalışmaların hızla devam ettiği Keltepe Kayak Merkezinde incelemelerde bulundu.

Vali Gürel’in, ziyaret ve incelemelerine,Vali Yardımcısı Barboros Baran, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül ve Maden Mühendisi Orhan Nallı da eşlik etti.

Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Karabük’e gerçekleştirdiği ziyaret esnasında sözünü verdiği destek ve Özel İdare imkanları ile yapılan Keltepe Kayak Merkezi yolunda devam eden sıcak asfalt, yol genişletme ve iyileştirme çalışmalarını yerinde inceleyerek Genel Sekreter Uzun ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Keltepe Kayak Merkezinde Alt ve Üst Günübirlik Tesislerinde devam eden çalışmaları inceleyerek Kuzey ve Güney Pist aydınlatma çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Gürel, “Güvenlik tedbirlerimizi alıyoruz, pistlerimizin aydınlatma çalışmalarında son aşamaya geldik. Telesiyejin test aşamaları tamamlandı ve sezona hazır hale getirildi. Karaağaç Köyümüzde yer alan Keltepe Kayak Merkezini kış turizmi destinasyonlarına dahil ederek bir kış tatil bölgesine dönüştürmek için tüm çalışmalarımızı en ince detayına kadar planlıyoruz. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanı kaplayan merkezde, biri doğal 2 bin 700 metrelik 4 pist, 873 metre telesiyej, 690 metre teleskiyle günübirlik dinlenme tesislerimiz bulunuyor.”dedi.

Vali Gürel ve İl Protokolü Alt ve Üst Günübirlik Tesislerinde incelemelerde bulunduktan sonra Keltepe Kayak Merkezinden ayrıldı.