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Aktüel

Vali Gürel jandarmanın kuruluşunu kutladı

Karabük Valisi Fuat Gürel, Jandarma Teşkilatı’nın 181.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 14:16:03 -
Vali Gürel jandarmanın kuruluşunu kutladı

Karabük Valisi Fuat Gürel, Jandarma Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Gürel, mesajında, Jandarma Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.


Jandarmanın; ülkenin iç ve dış güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması, suçu önleyici tedbirlerin alınmasında vatandaşlarla omuz omuza hizmet veren, ülkenin ve milletin güvenliği için kendi canlarını ortaya koyarak, anayasa ve yasalara sadakatle bağlı ve hukuka bağlılıktan ayrılmadan, üstün bir vazife anlayışıyla, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve refah içinde yaşaması için gece gündüz fedakarca görevlerini ifa ettiğini belirten Gürel, şunları kaydetti:


"Gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan Jandarma Teşkilatı; eğitimi, sahip olduğu modern donanımı yanında yüreğinde vatan sevgisi ve görev anlayışıyla, hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılığıyla dosta güven, düşmana korku salmaya devam etmektedir.


Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bayrağımız ve mukaddesatımız uğruna şehadet şerbetini içmiş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize ve korkusuz kahramanlarımızın muazzez emanetlerine minnet ve şükranlarımı sunuyor, tüm Jandarma Teşkilatı personelimize görevlerinde başarılar, aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum."

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