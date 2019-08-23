0553 313 94 23

Vali Gül, Naci Topçuoğlu MYO’yu ziyaret etti

Gaziantep Valisi Davut Gül, incelemelerde bulunduğu Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu için övgü mesajları verdi.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:03
Vali Gül, Naci Topçuoğlu MYO’yu ziyaret etti

Gaziantep Valisi Davut Gül, incelemelerde bulunduğu Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu için övgü mesajları verdi. Gül, “Okulumuz programlarının tamamında yüzde 103 doluluk oranını yakalayarak parmakla gösterilen bir eğitim kurumu oldu” dedi.


GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce’nin de bulunduğu ziyarette Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Vali Gül’e bir brifing sundu. Brifinginde, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu’nun Trimester eğitim programını uygulayan ilk meslek yüksekokulu olduğunu ifade etti.


GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu’nun cam işleme atölyesi, Kutnu Dokuma Atölyesi, Halı Dokuma Atölyesi, Kimya Laboratuvarı ve Gıda Laboratuvarı gibi son derece modern üniteleriyle eğitim verdiğine vurgu yapan Yılmaz, sunumunun devamında şunları söyledi:


“Trimester Eğitim Sistemi sayesinde işletmeler tarafından mezunlarımıza gösterilen yoğun talep,uygulamalı eğitimde sadece bölgenin değil, Türkiye’nin en iyisi olma iddiamızı kuvvetlendirmektedir.Yüksek Okulumuz, ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi Bölgesi alan ilk akademik birim olmanın gururunu yaşamaktadır.Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu, OSB içerisinde kurulan ve YÖK tarafından desteklenen 8 MYO’dan birisi olup, son değerlendirmeyle birinci seçilme başarısını elde etmiştir.”



İhtiyaca göre program


GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’nda eğitim döneminin başında bölüm kurul toplantıları düzenlenip, işverenlerin ihtiyaç ve beklentilerinin belirlendiğini, bu beklenti ve ihtiyaçlara göre de hedeflerin konulduğunu kaydeden Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, “Halı sektöründe insan kaynakları yöneticileriyle istihdam toplantıları yapıyoruz. Yaşama geçirdiğimiz İntörn İşyeri Takip Programı ile bu sistemi en verimli şekilde kullanıyoruz.Okulumuz, eğitimdeki kalitesinin yanısıra, birçok AB programını da hayata geçiriyor” dedi.



Ayakkabı test laboratuvarıyla bölgeye hizmet


GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu tarafından projelendirilerek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İKA aracılığıyla kurulan Ayakkabı Test Laboratuvarı’nın, hem zaman kaybını önleyeceğini hem de test harcamalarının bölge ekonomisi içinde kalmasını sağladığını vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:


“Firmalarımız test ücreti olarak her bir set için 70 USD ödüyorlar. Ayrıca, her set için ayrıca ortalama 15 TL kargo ücreti alınıyor. Laboratuvarımızın akredite işlemi tamamlanıp testlere başladığımızda firmalarımızın ödediği bu para Gaziantep’te kalacak, ayrıca üniversitemiz için de önemli bir gelir kaynağı olacaktır.”



Vali Gül’den takdir mesajı


Ayakkabı Test Laboratuvarı ve Halı Dokuma Atölyesi başta olmak üzere okuldaki laboratuvar ve atölyeleri gezen Vali Davut Gül, şunları dedi:


“Cazibe Merkezleri Programı’ndan desteklenerek, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu’nda kurulan Ayakkabı Test Laboratuvarımız, akredite işlemleri tamamlandığında tüm bölgeye, kaliteli, hızlı ve hesaplı hizmet verecek. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulumuz, programlarının tamamında yüzde 100’ün üzerinde doluluk oranı yakalayarak parmakla gösterilen bir eğitim kurumu oldu. Üniversite- Sanayi işbirliği kapsamında kurum/kuruluşların gereksinimi olan nitelikli, donanımlı, mesleki yeterliliğe sahip insan gücünü uygulamaya dayalı eğitimle yetiştiren Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Ayakkabı Test Laboratuvarı ile sanayi şehri Gaziantep’e ayrı bir değer katacak.”


Vali Gül, Ayakkabı Test Laboratuvarı’nın biran önce çalışmaya başlaması için gerekli olan akredite işlemlerinin tamamlanması konusunda Yılmaz’ın yardım talebini de dikkate alarak gerekli notu almayı ihmal etmedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:03
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlıktan alternatif bir finansman yöntemi daha! Devlet Destekli Alacak Sigortası devreye girdi
    1. Bakanlıktan alternatif bir finansman..
    2. CHP’li Başkan Gürün’den Çevre ve..
    3. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    4. Yeşilyurt Belediyespor hazırlık..
    5. ABD'de seri katil idam edildi
    6. Kulüplerden kadın cinayetine ortak tepki
    7. Oda Orkestrasının ilk konseri 30..
    8. Beşiktaş'ta yıldız isimlere şok!..
    9. 9 yaşındaki kıza tacizden tutuklandı
    10. Görevden alınan HDP'li başkan..
    11. Yaralı halde bulunan leylek..
    12. Bolu Belediye Başkanı Özcan, 461..
    13. Meralar kuyular sayesinde suya kavuştu..
    14. Derya Can'dan Salda Gölü'nde yeni..
    15. Türksat, Dünya Motokros Şampiyonası'na..
    16. Rus askeri gemisi "Ceasar Kunikov"..
    17. Kilis Belediyesi çalışmalarına hız..
    18. Reflüsü olanlar dikkat
    19. TCMB repo ihalesiyle piyasaya 9 milyar..
    20. Altınordu evinde sahne alıyor
    21. “Hz. Süleyman’ın kızıyım” diyerek 13..
    22. Vali Gül, Naci Topçuoğlu MYO’yu..
    23. Hintli gazeteciler, Bodrum’u anlatacak
    24. YouTube'da Hong Kong protestolarıyla..
    25. Galatasaray Belhanda’dan yoksun çalıştı
    26. Atakum’da ’Kadın Emeği Festivali’
    27. Kadınlar bu hastalığı ertelemeyin
    28. Umre ziyareti için kayıtlar başladı
    29. Döviz kurları
    30. Çekirdeksiz kuru üzümde 10 TL üretici..
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi