Vali görüntüler sonrası çılgına döndü

Batman, komşu ilçe Silvan'daki anız yangınları sebebi ile olumsuz etkilendi.

Anız nedeniyle çıkan duman Batman'ı kaplarken, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin Silvan'da çiftçilerle düzenlediği toplantıda duruma tepki gösterdi.

Vali, nahoş bir konu için bir araya geldiklerini ifade ederek anız yangınları sebebi ile Batmanlıların zehir solduğunu belirtti.

"Vicdana sığar mı?"

Vali Şahin, anız yangınları sebebi ile hukuki yaptırıma işaret etti. Şahin, nahoş bir konu için toplandıklarını, ancak hep beraber el birliği ile güç birliğiyle bir duruş gösterirlerse bu konuyu çözüp, çok daha güzel günlerde bir araya gelebileceklerini ifade etti.

Anız yakmanın bilimsel olmadığını, tarımla çiftçilikle ilgili olmadığını Ziraat Odası Başkanı'nın anlattığını belirten Vali Şahin, bu ovayı paylaştıklarını, Batman Çayı'nın bir tarafında Silvanlılar bir tarafında Batmanlılar olduğunu söyledi.

Vali, Batmanlı çiftçilerin de mısır, buğday ve mercimek ektiğini, Silvanlıların da Bismillilerin de aynı ürünleri ektiğini, ancak Batmanlıların anız yakmadığını belirtti.

Son iki yıldır Bismillilerin de yakmadığını ama Silvanlıların anız yaktığını vurgulayan Vali, toplantıya gelirken, 6-7 noktada çok büyük anız yangınları gördüklerini, kara kara dumanların göğe yükseldiğini, onların bu akşam Batman'a varacağını, bu gece Batman'ın üzerine sineceğini ve zehir soluyacaaklarını, zift kokusu çekeceklerini ifade etti.

Hastaların olduğunua, pandemi sürecinde yoğun bakımda nefes almakta zorlanan hastaların bulunduğuna işaret eden Vali Şahin, 500 bin nüfusun içinde çocuğun, yaşlının, hastanın bulunduğunu belirterek "Allah'tan reva mı? İnsanlığa, vicdana sığar mı?" diye sordu.

Elbette Silvan'ın dikkatli, bilinçli çiftçilerinin de toplantı salonunda bulunduğunu söyleyen Vali, gerçekten çok zor durumda olunduğunu, insanların hayatını kaybettiğini belirtti.