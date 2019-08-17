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Vali Ersin Yazıcı, "Her ortamda her konuda milletimizi dinlemek, bizlere verilen mühim bir vazife”

Balıkesir’de göreve geldiği günden bu yana sürekli halkla iç içe olan Vali Ersin Yazıcı’nın şimdiki durağı Ayvalık ilçesi Bağyüzü Mahallesi oldu.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:55
Vali Ersin Yazıcı, "Her ortamda her konuda milletimizi dinlemek, bizlere verilen mühim bir vazife”

Balıkesir’de göreve geldiği günden bu yana sürekli halkla iç içe olan Vali Ersin Yazıcı’nın şimdiki durağı Ayvalık ilçesi Bağyüzü Mahallesi oldu. Vali Ersin Yazıcı, beraberinde Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ile birlikte Ayvalık ilçesi Bağyüzü Mahallesini ziyaret etti.


Vali Ersin Yazıcı, gece gündüz mesai mefhumu gözetmeden sürekli vatandaşlarla iletişim halinde olduklarını belirterek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.


Mahalle meydanındaki kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ersin Yazıcı, "İlin valisi olarak şehir merkezi ve ilçelerimiz kadar kırsal alanlarımıza da aynı özeni gösteriyor, verilen hizmetlerin en kaliteli şekilde sunulması, varsa ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi yolunda titiz bir çalışma yürütüyoruz. Gittiğimiz her yerde bize gösterilen sıcak yaklaşım bizleri son derece mutlu ediyor. Biz her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz. Sürekli sahada, onların dertleriyle dertlenip, Balıkesir için birlikte çabalıyoruz. Bu buluşmalarda fark edemediğimiz, bilgimiz olmayan, tamamlandı diye düşünüp eksik kalan çalışmaları öğrendiğimiz gibi vatandaşlarımızın sorunlarına eğilip yaralarını sarmak bizi mutlu ediyor." dedi.


Sorunları çözmek ve dertlerine ortak olmak için ziyaretleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Vali Ersin Yazıcı, "Her ortamda her konuda milletimizi dinlemek, bizlere verilen mühim bir vazife. Her fırsatta vatandaşlarımızla hemhal olmaya devam edeceğiz, onları dinleyeceğiz varsa talepleri yerine getirmeye çalışacağız. Vatandaşın önceliği bizim önceliğimiz. Bizler hizmet makamındayız. Vatandaşa hizmet için varız. Vatandaşlarımızın sıkıntı ve sorunlarını kendi sorunlarımız olarak görüyoruz. Bu anlayışla hizmet etme gayretindeyiz. Çünkü biz insanlarımıza önem veriyoruz. İnsanlarımızı seviyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:55
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