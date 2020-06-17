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Aktüel

Vali Erin’den deprem açıklaması

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hilvan’da meydana gelen 4.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:56:57 -
Vali Erin’den deprem açıklaması

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hilvan’da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını duyurdu.


Vali Abdullah Erin depremle ilgili yaptığı açıklamada, “Hilvan ilçemizde meydana gelen 4.1 şiddetindeki deprem nedeniyle, başta AFAD birimimiz olmak üzere tüm kurumlarımız görevleri başında olup şu an itibariyle Valiliğimize ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır” dedi.

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