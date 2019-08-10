Vali Erin Kurban Bayramı’nı kutladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yayınladığı bir mesajla Şanlıurfalıların Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Yüce dinimiz İslam’ın emirlerinden olan Kurban ibadetinin ifa edildiği Kurban Bayramı’nın, sevdiğimiz ve kıymet verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcamanın sevincinin yaşandığı günler olduğunu ifade eden Vali Erin, mesajında, “Kurban, Yüce Rabbimizin hikmetlerle dolu ibadet emirlerinden biri olarak bir yandan bizleri Allah’a yakınlaştırırken diğer yandan da toplumsal birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimizin pekişmesine, yardımlaşma duygularımızın gelişmesine vesile olarak özenle değerlendirmemiz gereken günlerdendir. Bu müstesna günlere bizleri tekrar kavuşturduğu için Cenab-ı Allah’a hamd ediyor, bayramınızı tebrik ediyorum. Kurban bayramı vesilesiyle siz değerli hemşehrilerimle birkaç hususu paylaşmak isterim. Birincisi, Kurban ibadetimizi yerine getirirken, kurbanlık hayvanlara merhametle ve sevgiyle müdahale edilmesidir. Allah’a yakınlaşmak adına kesilen ve insanlara ikram edilen hayvanlara eziyet etmeden bu işlemi gerçekleştirmek, çevremizi kirletmeden ibadetimizi yerine getirmek bu bayramda titizlikle riayet etmemiz gereken hususların başında gelmektedir. Kurban bayramı münasebetiyle belediyelerimizin hazırladığı kurban satış ve kesim noktaları dışında bu işlerin yapılmamasını, tüm hemşehrilerimden istirham ediyorum. Bayram süresince belediyelerimiz başta temizlik olmak üzere gerekli tedbirleri almış bulunmaktadır. Yine sağlık ve güvenlik teşkilatlarımız, bayram süresince vatandaşlarımızın sağlık ve huzuru için görevinin başında olacaklardır. İçişleri Bakanlığımız tarafından uygulamaya konan ve trafikte yaşanan kazaları en aza indirmeye yönelik kampanyalardan biri de bugün başlattığımız “Emniyet Kemerin Ses Versin” kampanyasıdır. Bayram sevincini gözyaşına boğmamak için tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına riayet etmelerini, trafik bilinci oluşması açısından çocuklarımızın kampanyalara katılımı için ailelerin destek vermelerini önemle rica ediyorum. Bayram süresince yoksullar, kimsesizler, yaşlılar, düşkünler kendilerine uzanacak, gönüllerine dokunacak eller beklemektedirler. Bu beklentileri boşa çıkarmadan, ulaşabildiğimiz herkesle kucaklaşmak, kurbanımızı paylaşmak, gönülleri sevinçle doldurmak bayrama gerçek anlamını vermektedir. Bu vesile ile yine dinimizin en önemli emirlerinden olan Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan tüm kardeşlerimizin ibadetinin kabul olmasını diliyor, değerli şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve onların çok kıymetli ailelerinin, tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu günler diliyorum” ifadelerini kullandı.