Vali Erin Anneler Gününü kutladı

Anneler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kur’an-ı Kerimden bir ayeti hatırlatarak anneliğin kutsallığına dikkat çekti.

Vali Erin adına yayımlanan mesajda, “Binlerce yıllık medeniyet birikimi üzerine inşa edilen geleneksel kültürümüz, ilahi vahiy ile beslenen dinimiz ve toplumsal hassasiyetlerimizde apayrı bir yeri olan annelik, önemi kelimelerle anlatılamayacak kadar kutsallık taşımaktadır. Devleti “baba”, vatanı “ana” olarak niteleyen kültürümüzde, vatana hizmetten sonra anneye hizmetten bahsedilmektedir ki Orhun Kitabelerinde yazılı olan bu husus, kadim medeniyetimizin anneliğe verdiği kutsallığa dikkat çeken ölümsüz bir yazıttır. Kültür ve medeniyetimizin yanında, mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz dinimiz de buyruklarıyla anneliğin kutsallığına işaret etmektedir. Cenab-ı Allah’ın, Lokman Suresi 14’üncü ayette “İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. İnsana şöyle emrettik: Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır.” mealindeki buyruğu, anneliğin kutsallığını anlamamıza yetecek başlı başına bir olgudur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Türk milleti öyle analara sahiptir ki, her devrin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir.” diyerek anneliğin bir milletin var olmasındaki önemine dikkat çekmiş ve Türk kadınına medeni hakları veren kanunları yürürlüğe koyarak, milletimizin geleceğine yön vermiştir. Kültürümüz, dinimiz ve sosyal hayatımızda şüphesiz apayrı yeri olan annelik, bugünkü modern devlet anlayışımızda da şüphesiz ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Çalışan annelere yönelik iş hayatında yapılan düzenlemeler, devletimizin sosyal desteklerde annelere verdiği öncelik ve hayatımızın her aşamasında önem atfeden düzenlemelerle annelik layık olduğu değeri bulmuştur. Bir anneler günü vesilesiyle, varlıklarıyla hayatımızın her anını kuşatan annelerimizi bir kez daha hatırlıyor, başta yüreği yaralı şehit annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın anneler gününü tebrik ediyorum. Anneler gününüz kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.