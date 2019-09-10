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Vali Epcim’den Rektör Coşkun’a iade-i ziyaret

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.

10 Eylül 2019 Salı 08:42
Vali Epcim’den Rektör Coşkun’a iade-i ziyaret

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a iade-i ziyarette bulundu.


Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u makamında ziyaret etti. Bâbertî Külliyesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Coşkun valiliğin bu güne kadar üniversiteye vermiş olduğu desteğinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret sonrasında Vali Epcim’i Bâbertî Külliyesi’nde gezintiye çıkaran Rektör Coşkun, modern imkanları ve görünümüyle kentin çehresine büyük katkı sunan yapısal tasarımın ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda biçimlendiğini ifade etti. Coşkun ayrıca çevre düzenlemesinde son aşamaya gelen Külliye’deki ekolojik ve ergonomik tasarımları, altyapı olanaklarını, sosyal yaşam alanlarını anlattı. Külliye’nin tasarımı ve işlevlerini çok beğendiğini ifade eden Vali Epcim’de misafirperverliğinden dolayı Rektör Coşkun’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 08:42
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