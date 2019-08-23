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Vali Elban başarılı öğrencileri makamında ağırladı

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23 Ağustos 2019 Cuma 11:15
Vali Elban başarılı öğrencileri makamında ağırladı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı YKS’de başarılı olarak Türkiye’nin önemli üniversitelerine yerleşen öğrencileri makamında ağırladı


İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve okul idarecilerinin de eşlik ettiği öğrencileri kutlayan Ağrı Valisi Süleyman Elban, üniversite hayatında başarılar diledi. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Vali Elban, Ağrı’da son yıllarda eğitimdeki başarının artmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek İl Milli Eğitim Müdürü, okul müdürleri, öğretmen ve velililere teşekkür etti.


Bu yıl yapılan Yüksek Öğretim Sınavında Ağrı’dan Türkiye’nin sayılı üniversitelerine 19 tıp, 8 diş hekimliği, 27 hukuk, 5 eczacılık, 6 mimarlık ve 15 mühendislik öğrencisi gönderildiğini dile getiren Elban, elde edilen başarının tek yönlü, tek taraflı olmadığını vurguladı.


Açıklamasının devamında, milli eğitim, okul idaresi, öğrenci, öğretmen ve velilerin inanmasıyla mükemmel sonuçların ortaya çıktığına dikkat çeken Vali Elban, "Diğer türlü mutlaka bir eksiklik olur. Ben hem ilin valisi olarak, hem de bu ilde çocuğu da okuyan bir veli olarak, bu çocukların da benim kendi çocuklarımdan bir farkları yok. Çocuklarımla gurur duyuyorum. Sadece başarılı oldukları ve iyi bir üniversite kazandıkları için değil, aynı zamanda kendi illerinde çok önemli bir yol açtılar. Kendilerinden sonra gelecek, kendilerinden küçük kardeşlerine de örnek oldular" dedi.



"Ağrı Herkesin gıpta ile baktığı bir il olacağını düşünüyorum"


Vali Elban devamında eğitimdeki başarının artması ile birlikte Ağrı’nın artık her alanda adından söz ettireceğini belirterek, "Milli Eğitim camiamız, öğretmenlerimiz onlarda emeklerinin karşılığı olduğunu, yani artık ses geldiğini, dolayısıyla başarının Ağrı’ya uzak bir kavram olmadığını, başarıyla Ağrı’nın artık her alanda beraber anılacağını onlarda fark edecek. Onlara da çok ciddi bir moral olur. Veliler de artık motive olacaklar ve onlar da inanacaklar. Ben bu şehrin özellikle eğitim alanında, kodlamada gösterdiği başarıyı, eğitimin diğer alanlarında da bir bütün olarak çok büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Birkaç sene sonra artık bu bölgeye, özellikle dışarıdan gelen insanların eğitimdeki başarı nedeni ile civar illeri değil, özellikle Ağrı’yı tercih edeceklerini düşünüyorum. Dışarıdan buraya eğitim için gelen kitle buradaki ailelerin, çocukların, eğitim camiasının inanmışlığı ve adanmışlığı ile beraber birkaç sene içerisinde bu başarılı öğrenci sayısının çok daha fazla olacağına inanıyorum. Artık Ağrı’nın olumlu birçok çalışmayla birlikte eğitim alanında da Türkiye’de çok iyi yerlere gelmiş, herkesin gıpta ile baktığı bir il olacağını düşünüyor, buna yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.


YKS’da 534 puan alarak il birincisi olan Muhammed Yusuf Şimşek ise Türkiye genelinde 699. olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Kendisine inanan ve destek veren öğretmen, idareci, arkadaşları ve ailesine borçlu olduğunu belirten Şimşek, Vali Elban’a da gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.


Program, öğrencilere hediyelerinin verilmesi ve fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:15
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