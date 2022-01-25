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Gündem Vali duyurdu, yollarda mahsur kalanlar camilerde misafir edildi
Gündem

Vali duyurdu, yollarda mahsur kalanlar camilerde misafir edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Araçların mahsur kaldığı yol güzergâhlarında bulunan 71 camimiz açıktır. Yolda kalan hemşerilerimiz camilerimize tahliye edilmektedir." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 08:23:00 - 2022-01-25 08:30:12
Vali duyurdu, yollarda mahsur kalanlar camilerde misafir edildi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar camilerde misafir ediliyor.

İmamlar, camileri kapatmayarak yollarda kalan vatandaşları misafir etti. Camilerde vatandaşlara çorba ve çay ikramı yapıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Araçların mahsur kaldığı yol güzergâhlarında bulunan 71 camimiz açıktır. Yolda kalan hemşerilerimiz camilerimize tahliye edilmektedir." dedi.

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