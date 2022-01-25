Vali duyurdu, yollarda mahsur kalanlar camilerde misafir edildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Araçların mahsur kaldığı yol güzergâhlarında bulunan 71 camimiz açıktır. Yolda kalan hemşerilerimiz camilerimize tahliye edilmektedir." dedi.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar camilerde misafir ediliyor.
İmamlar, camileri kapatmayarak yollarda kalan vatandaşları misafir etti. Camilerde vatandaşlara çorba ve çay ikramı yapıldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Araçların mahsur kaldığı yol güzergâhlarında bulunan 71 camimiz açıktır. Yolda kalan hemşerilerimiz camilerimize tahliye edilmektedir." dedi.