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Sağlık Vali duyurdu: Vaka sayısında gözle görülür bir düşüş görmekteyiz
Sağlık

Vali duyurdu: Vaka sayısında gözle görülür bir düşüş görmekteyiz

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, şehirde vaka sayısında düşüş yaşandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 00:36:00 -
Vali duyurdu: Vaka sayısında gözle görülür bir düşüş görmekteyiz

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, şehirde vaka sayısında düşüş yaşandığını açıkladı.

Vali Bilmez, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu ile Edremit ve Gevaş ilçelerindeki polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti.

Denetimlerle ilgili güvenlik güçlerinden bilgi alan Bilmez, görev başındaki ekiplere tatlı ikramında bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Vali, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kriz merkezini arayanlara filyasyon ekiplerinin evlerinde müdahale ettiğini belirtti.

Tam kapanmayla beraber batı illerden kente gelenlerin kontrol noktalarında yoğunluk oluşturduğunu anlatan Bilmez, "Sağlık ekiplerimiz de güvenlik güçleriyle beraber kontrol noktalarında görev yapacaklar. Jandarma ve polis ekiplerimiz kentin farklı noktalarında 24 saat esasına göre denetimler yapıyor. Karantinada olması gerekenlerin de takibi yapılıyor." ifadelerini kullandı.

"Vaka sayısında gözle görülür bir düşüş görmekteyiz"

Karantinada olması gerektiği halde dışarı çıktığı saptananların yurtlara yerleştirildiğini hatırlatan Bilmez, şu ana kadar karantinada olması gereken yaklaşık 950 kişinin uygulama noktalarında yakalandığını belirtti.

Aşı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildiren Bilmez şunları ifade etti:

"65 yaş üstü yaşlılarda aşı oranımız yüzde 77 ama genel oranımız yüzde 95 civarında. Aşı çalışmalarında herhangi bir sıkıntımız yok. İsmi sisteme düşenlerin aşıları yapılmaya devam ediliyor. Vatandaşlarımızdan sırası gelenlerin aşı olmalarını bekliyoruz. Tüm hastanelerimizde aşı çalışmaları yapılıyor. Şu an için hastanelerimizde Kovid-19 için ayrılan yatakların doluluk oranı yüzde 30'un altında. Hastanelerde yatan hasta sayısı itibarıyla iyi durumdayız ama son haftalarda vaka sayısında biraz artış oldu. Bir haftaya yakındır da bir durağanlık söz konusu. Şu an itibarıyla vaka sayısında gözle görülür bir düşüş görmekteyiz. Vatandaşlarımızdan mesafe, maske ve temizlik kuralına uymalarını bekliyoruz."

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