Vali Duru'dan eli nasırlı anne babaya vefa ziyareti

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan Cuma ve Safiye çifti, helal alın teriyle büyüttükleri evlatlarını vatana ve millete hayırlı birer nefer yaparak adeta bir başarı destanı yazdı. Sabırla ve imanla yoğrulan bu çilekeş ömürden; iki hakim, bir hemşire ve bir avukat yetişerek "iman varsa imkan da vardır" hakikatini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi.

Devletin şefkatli elini ve sıcak yüzünü her daim sahada gösteren Aksaray Valisi Murat Duru, "Sizler emeğinizi evlatlarınızın istikbaline nakşetmiş, imkânların değil inancın önemli olduğunu ispatlamışsınız. Sizler aslında necip milletimizin ve Anadolu’nun özetisiniz" ifadeleriyle takdirlerini sundu.