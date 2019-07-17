0553 313 94 23

Vali Doğan: "Yatırımlarda en çok nakdi yardım ulaştırma sektörüne yapıldı”

Hatay Valisi Rahmi Doğan genel ve özel bütçeli kuruluşlar ile mahalli idarelerin gerçekleştirdiği yatırımlarda nakdi gerçekleşmenin en çok yüzde 69 ile ulaştırma sektörüne yapıldığını belirtti.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:26
Vali Doğan: "Yatırımlarda en çok nakdi yardım ulaştırma sektörüne yapıldı”

Hatay Valisi Rahmi Doğan genel ve özel bütçeli kuruluşlar ile mahalli idarelerin gerçekleştirdiği yatırımlarda nakdi gerçekleşmenin en çok yüzde 69 ile ulaştırma sektörüne yapıldığını belirtti.


Hatay’da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda İl Planlama ve Koordinasyonu 3. dönem toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2019 yılı 3. dönem rapor özetini açıkladı. Toplamda 310 adet proje üzerinde çalışıldığını ve toplam bedeli 5 milyar 445 milyon TL olduğunu belirtti.


Hatay Valisi Rahmi Doğan rapor özetinde, “İlimizde, 2019 yılının ikinci çeyreğinde 310 adet proje üzerinde çalışılmıştır. Bu projelerin 195 adedi genel ve özel bütçeli kuruluşlarca, 115 adedi ise belediyelerin imkanlarıyla gerçekleştirilmiştir. Toplam bedeli 5 milyar 445 milyon TL olan bu projelerin 2019 yılı ödenekleri 1 milyar 236 Milyon TL’dir ve 548 milyon TL harcama yapılarak yüzde 45 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Genel ve özel bütçeli kuruluşlarca üzerinde çalışılan 195 adet projenin toplam bedeli 4 Milyar 620 TL’dir. 2019 yılı ödenekleri toplamı ise 739 milyon TL olup ilk altı ayda 264 milyon TL harcama yapılmış ve yüzde 36 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Mahalli idarelerimizce yürütülen 115 adet projenin toplam bedeli 825 milyon TL’dir. 2019 yılı ödenekleri toplamı ise 497 milyon TL olup ilk altı ayda 284 milyon TL harcama yapılmış yüzde 57 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır” dedi.


Yatırımlarda nakdi gerçekleşmenin en çok ulaşım sektörüne olduğunu belirten Vali Doğan, "Genel ve özel bütçeli kuruluşlarımız ile mahalli idarelerimizin gerçekleştirdiği yatırımlarda bunu yüzde 51 oranla eğitim, ardından yüzde 39 oranla tarım sektörü izlemiştir. İlimizde 2019 yılının ikinci çeyreğinde yürütülen 310 adet projeden 72 adedi tamamlanarak hizmete alınmış, 238 adedi devam etmektedir. Devam eden projelerden 224 adedi imalat sürecinde, 11 adedi ihale, 2 adedi sözleşme, 1 adedi proje aşamasındadır” dedi.


Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:26
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit çocuklar ve askerler için Elazığ’da yaz şenlikleri iptal edildi
    1. Şehit çocuklar ve askerler için..
    2. Erbil’deki saldırıda 2 kişi hayatını..
    3. Hüseyin Sözlü, Devlet Bahçeli'nin..
    4. "Contemporary Istanbul" eylülde..
    5. Efeler Belediyesi Hayvan Pazarı’nda..
    6. Edirne'de 159 düzensiz göçmen..
    7. Zabıtadan dilenci ve seyyar operasyonu
    8. Denizli’de dolu tarım arazilerinde..
    9. TEMSA’da yönetim değişikliği
    10. Diyarbakır’da ilaçlama çalışmaları..
    11. Başkan Özlü, “Kalıcı konutlar bölgesi..
    12. Pehlivanlar şehitler için mindere çıktı
    13. FETÖ elebaşının yeğenlerine 12'şer yıl..
    14. Erdoğan müjdeyi vermişti! Başvurular..
    15. Ardıç, Genel Başkan Atalay’ı ziyaret..
    16. Manisa BBSK, Zahit Fındık’ı renklerine..
    17. Türk doktorun başarısı gururlandırdı
    18. Yeni Malatyaspor'da sezon hazırlıkları
    19. Kablo hırsızları tutuklandı
    20. Başkan Şerifoğulları,"İmar planını..
    21. Vali Doğan: "Yatırımlarda en çok nakdi..
    22. Fetullah Gülen'in yeğenleri hakkında..
    23. Daha temiz bir Akhisar için çöp..
    24. Antalyaspor, Erzurum kampını tamamladı
    25. GÜNCELLEME - Erbil'de Türk..
    26. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan..
    27. Başkan Özlü’nün başdanışmanı Yıldız..
    28. "Üniversite tercihinde akademik kadro..
    29. Özgür Gündem davasında karar verildi!
    30. Bakanlıktan "müze giriş ücretleri"ne..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda