Vali Doğan: "Yatırımlarda en çok nakdi yardım ulaştırma sektörüne yapıldı”

Hatay Valisi Rahmi Doğan genel ve özel bütçeli kuruluşlar ile mahalli idarelerin gerçekleştirdiği yatırımlarda nakdi gerçekleşmenin en çok yüzde 69 ile ulaştırma sektörüne yapıldığını belirtti.

Hatay’da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda İl Planlama ve Koordinasyonu 3. dönem toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2019 yılı 3. dönem rapor özetini açıkladı. Toplamda 310 adet proje üzerinde çalışıldığını ve toplam bedeli 5 milyar 445 milyon TL olduğunu belirtti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan rapor özetinde, “İlimizde, 2019 yılının ikinci çeyreğinde 310 adet proje üzerinde çalışılmıştır. Bu projelerin 195 adedi genel ve özel bütçeli kuruluşlarca, 115 adedi ise belediyelerin imkanlarıyla gerçekleştirilmiştir. Toplam bedeli 5 milyar 445 milyon TL olan bu projelerin 2019 yılı ödenekleri 1 milyar 236 Milyon TL’dir ve 548 milyon TL harcama yapılarak yüzde 45 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Genel ve özel bütçeli kuruluşlarca üzerinde çalışılan 195 adet projenin toplam bedeli 4 Milyar 620 TL’dir. 2019 yılı ödenekleri toplamı ise 739 milyon TL olup ilk altı ayda 264 milyon TL harcama yapılmış ve yüzde 36 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Mahalli idarelerimizce yürütülen 115 adet projenin toplam bedeli 825 milyon TL’dir. 2019 yılı ödenekleri toplamı ise 497 milyon TL olup ilk altı ayda 284 milyon TL harcama yapılmış yüzde 57 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır” dedi.

Yatırımlarda nakdi gerçekleşmenin en çok ulaşım sektörüne olduğunu belirten Vali Doğan, "Genel ve özel bütçeli kuruluşlarımız ile mahalli idarelerimizin gerçekleştirdiği yatırımlarda bunu yüzde 51 oranla eğitim, ardından yüzde 39 oranla tarım sektörü izlemiştir. İlimizde 2019 yılının ikinci çeyreğinde yürütülen 310 adet projeden 72 adedi tamamlanarak hizmete alınmış, 238 adedi devam etmektedir. Devam eden projelerden 224 adedi imalat sürecinde, 11 adedi ihale, 2 adedi sözleşme, 1 adedi proje aşamasındadır” dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.