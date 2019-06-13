Vali Deniz, Kodla(Ma)nisa Proje Yarışması ödül törenine katıldı

Manisa Valiliğinin koordinesinde, Vestel Beyaz Eşya A.Ş’nin katkıları ile çocukları bilimsel ve teknolojik çalışmalara yöneltmek, girişimcilik becerilerini yükseltmek için bu yıl ilk kez ulusal düzeyde gerçekleştirilen 4. Kodla(Ma)nisa Festivali ve Proje Yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

49 yerel ve 24 ulusal proje olmak üzere toplam 73 projenin değerlendirildiği yarışmada; Ulusal Yazılım Kategorisinde Isparta Nazmiye Demirel Ortaokulundan Beril Pekmez, Ulusal Robotik Kategorisinde Mersin Yenişehir Final Okullarından Mustafa Akay, Kodla(Ma)nisa Yazılım Kategorisinde Akhisar İlçesi, Kodla(Ma)nisa Robotik Kategorisi ve Kodla(Ma)nisa Tasarım Kategorisinde Şehzadeler İlçesi hazırladıkları projeler ile 1. oldu.

Yarışmada ayrıca hazırladıkları projeler ile Ulusal Yazılım Kategorisinde Şanlıurfa, Ulusal Robotik Kategorisinde Düzce, Kodla(Ma)nisa Yazılım Kategorisinde Yunusemre İlçesi, Kodla(Ma)nisa Robotik Kategorisinde Akhisar İlçesi, Kodla(Ma)nisa Tasarım Kategorisinde Salihli İlçesi Vestel Özel Ödülü aldı.

Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat törende yaptığı konuşmada, Ülkemizin gelecek teknolojisini belirleyecek vegelişmesinde ciddi katkı sağlayacak projelere imza atan öğrencileri ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade ederek, öğrencileri tebrik etti.

Ödül töreninde yaptığı konuşmada Cumhuriyetin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde zor şartlar altında kurulduğunu, Anadolu’dan gelen gençlerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün etrafında kenetlenerek dünya devletlerine karşı başarı kazandığını hatırlatan Vali Deniz, "Çocuklarımızın üretim maharetlerini, inovatif düşüncelerini ve tasarılarını üretime dönüştürme istek ve çabalarını görünce Türkiye Cumhuriyeti’nin Allah’ın izniyle geleceğe damga vuracağını düşünüyorum. Teknoloji çağında yaşıyoruz ve her şey büyük bir hızla değişiyor. Teknoloji üreten firmaların değeri trilyonlarla ifade ediliyor. Teknolojinin gerisinde kalmamak için çalışmamız gerekli. 2023 eğitim vizyonu hedeflerine ulaşmak için eğitimi nitelikli hale getirerek inovatif düşünme, kodlama ve benzeri çalışmalar üzerinde durmalıyız. Artık dijital çağdayız, endüstri 4.0 diyoruz, hatta Japon Başbakanı endüstri 5.0 üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Artık robotlar yapay zeka sayesinde aktif olarak üretimin içerisinde yer alıyor. 3 yıldır yerelde gerçekleştirdiğimiz Kodla(Ma)nisa Festivalini bu yıl ulusal olarak gerçekleştiriyoruz. Kodlama çok özel bir proje ve 4 yılda ciddi mesafeler alınmış. 4 yıl önce projeyi başlatan Vali Erdoğan Bektaş ve devamında projeyi sahiplenen Vali Mustafa Hakan Güvençer’e teşekkür ediyorum. 2023 eğitim vizyonu içerisinde de benzer çalışmaları öngörüyoruz. Tüm amacımız gençlerimizin bilgili ve kültürlü yetişmesini sağlamak.” dedi.

Türkiye, ihtiyacı olan teknolojiyi kendi üretmeli

Türkiye’nin yerli ve milli savunma teknolojisini üretmeye başladığını da ifade eden Vali Deniz, “Savunma sanayimizin yüzde 70’i yerli olmaya başladı. Bilhassa merkezi Batman’da olan İHA ve SİHA teknolojisinin üretiminde Dünyanın 6 ülkesinden biriyiz. Bu coğrafyada, ekonomik olarak güçlü olmak ve ihtiyacımız olan teknolojiyi üretmek zorundayız. Ülke olarak bunları yapabilecek güçteyiz. Sizlerde bunu gerçekleştirebilecek kapasiteye sahipsiniz, yeter ki kendinize güvenin. Ülkemizin ve Manisa’mızın gurur kaynağı, Avrupa’nın en büyük elektronik üssü olanVestel, sizlere bu konuda güzel bir örnek. Yarışmaya katılan bütün çocuklarımızı yürekten kutluyorum.” diye konuştu.