Vali Demirtaş’tan Tümgeneral Erhan Uzun’a ziyaret Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6.Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı’na atanan Tümgeneral Erhan Uzun’u ziyaret etti.

Vali Demirtaş, ziyareti sırasında Tümgeneral Erhan Uzun’a yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunup görevinde başarılar diledi.

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