Vali Demirtaş’tan Misis’te inceleme

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, restorasyon çalışmaları tamamlanan Misis Antik Kentindeki doğu ve batı değirmenleri ile Misis kervansarayını ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Yardımcısı Murat Süzen, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve ilgili kamu kurum temsilcilerinin de eşlik ettiği inceleme ziyaretinde Vali Demirtaş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adana’nın, insanlık tarihi boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yaparak bünyesinde zengin bir kültürel miras barındırdığını dile getiren Vali Demirtaş, “Binlerce yıllık tarih ve kültür birikimiyle eşsiz bir şehir olan kentimizin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri geleceğe taşımak ve ilimizin turizm altyapısını güçlendirmek konusundaki çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

İnceleme gezisi sırasında Lokman Hekim’in “Ölümsüzlük Reçetesi”ni düşürdüğüne inanılan Misis Köprüsü’nü de ziyaret eden Vali Demirtaş, tarihi köprünün korunması ve trafik yoğunluğunun azaltılması açısından yeni bir köprü yapılması gerektiğini dile getirdi.

Kazı evinde de çeşitli denetimlerde bulunan Vali Demirtaş, eski cami ve belediye binasını da ziyaret etmesinin ardından Misis’te kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.