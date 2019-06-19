Vali Demirtaş’a "Özel Ödül"

Bölgesel ekonomi yayını Refleks gazetesinin bu yıl 7’incisini gerçekleştirdiği Lokomotif Ödül Töreni’nde okur ve jüri oylarıyla ‘Özel Ödül’e layık görülen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ödülünü aldı.

‘Lokomotif Ödülleri’ törenine programının yoğunluğu nedeniyle katılamayan Vali Mahmut Demirtaş, ödülünü gazeteyi ziyaretinde aldı.

Refleks İmtiyaz Sahibi Esra Özden ile bir süre kent ekonomisiyle ilgili sohbet eden Vali Demirtaş, Adana’nın dünyayla en kolay rekabet edebileceği alanların başında tarım sektörünün bulunduğunu, hızlı sonuç almak için bu sektörle ilgili projeler geliştirdiklerini söyledi.

Narenciye ihracatının en önemli sorunları arasında yer alan “Akdeniz Meyve Sineği” ile mücadelede kamu-çiftçi-üniversite-sanayi iş birliğiyle proje geliştirildiğini belirten Vali Demirtaş, “Narenciyemizi tehdit eden haşereyle ilgili kimyasal mücadele yerine bioteknik mücadeleye destek verdik. Bu teknikte kullanılan sinek tuzaklarının yurtdışından temin edildiğini ve ciddi bedeller ödendiğini tespit ettik. Üniversitemizde ‘Biyoteknik Mücadele Uygulama Merkezi’ kuruyoruz. Sadece Akdeniz meyve sineğiyle değil, sirke sineği, kiraz sineği gibi zararlı yerli ve milli ürünlerle de mücadele edeceğiz. İş birliği yaparak, çok çalışarak Adana’yı ekonomide de hak ettiği yere taşıyacağız” dedi.

Refleks okurları ve jürisinin ‘Yılın Özel Ödülü’ Adana Valisi Mahmut Demirtaş’a Refleks İmtiyaz Sahibi Esra Özden ve Refleks Yazarı Mehmet Uluğtürkan tarafından gazetenin haber merkezinde takdim edildi.

Jürinin ödül gerekçesi şöyle:

Yılın Özel Ödülü/Mahmut Demirtaş/ Adana Valisi

“Anadolu ozanı, ’Bozkırın Tezenesi’ Neşet Ertaş’ın ‘Derdime derman ver’ diyerek medet umduğu Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Türkiye’nin birçok ilçe ve ilinde devleti temsil etti. Görev aldığı her yerde çalışkanlığıyla anıldı. Üreten herkesin ve her kurumun hep yanında oldu. Adana ekonomisini büyütecek tüm projelere destek verdi. Küçük sanayi sitelerinin kurulmasına önderlik yaptı. Gelir dağılımı adaletsizliğini azaltacak ‘Güney Adana Kalkınma Programı’na liderlik yaptı. Lezzet Festivali’nin hamisi, şehirde gerçekleştirilen tüm festivallerin destekçisi oldu. Adana’da kurulacak ‘Tarıma Dayalı Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ ve ‘Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi’ için yoğun mesai harcadı.”