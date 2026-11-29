Myanmar'da özellikle Arakan Eyaleti'nde devam eden askeri operasyonlar ve sivillere yönelik saldırılar, ülkedeki iç savaşın ağır insani sonuçlarını derinleştiriyor. Ordu, isyancı grupların kontrolündeki bölgelere düzenlediği hava ve topçu saldırılarıyla sivilleri hedef alıyor.

Arakan ordusu, Myanmar ordusuna ait bir savaş uçağının dün eyaletteki Mrauk-U kasabasına iki ayrı hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. İlk saldırının yerel saatle 16.00 sıralarında gerçekleştirildiği ve iki adet 500 libre ağırlığında bomba atıldığı, ikinci saldırıda ise saat 19.50'de iki bomba daha kullanıldığı belirtildi. Saldırılarda 28 sivilin hayatını kaybettiği, 30 sivilin de yaralandığı açıklandı.

Kayah, İHA ve topçu atışlarının hedefi oldu

Doğudaki Kayah Eyaleti'nde ise Shan Eyaleti sınırına yakın Mobye köyü, insansız hava araçları (İHA) ve topçu atışlarıyla düzenlenen saldırının hedefi oldu. Yerel halkın aktardığına göre, öğle saatlerinde düzenlenen saldırıda çocukların da aralarında bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla kişi yaralandı.

Kayah Eyaleti Geçici Yürütme Konseyi, saldırıyı savaş suçu olarak nitelendirerek Birleşmiş Milletler'e ve uluslararası topluma kararlı adımlar atma çağrısında bulundu.

UAD soykırım demişti

Birleşmiş Milletler'in (BM) en üst düzey yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Gambiya'nın Myanmar'a karşı açtığı ve 11 devletin müdahil olduğu soykırım davasında nihai kararını açıkladı. UAD Başkanı Yargıç Yuji Iwasawa tarafından 19 Kasım’da duyurulan kararda, Myanmar'ın 2017'deki acımasız askeri operasyon sırasında Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) karşı soykırım işlediğine hükmedilmişti. Oturumun başkanlığını üstlenen Yuji Iwasawa, 15 yargıçtan oluşan mahkeme heyetinin, "6'ya karşı 9 oyla Myanmar'ın Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ederek Rohingya grubuna karşı soykırım işlediğine karar verdiğini" açıklamıştı.