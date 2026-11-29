Fenerbahçe’de sakatlık sürprizi! Yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı
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Süper Lig devi Fenerbahçe, Kojo Oppong'un geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle kadrodan çıkarıldığını duyurdu.
Kojo Oppong, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbolcumuz Kojo Oppong, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle dün gece uygulanan tüm tedavilere rağmen yüksek ateşinin düşmemesi üzerine, sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavi ve takip süreci devam etmektedir."