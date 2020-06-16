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Aktüel

Vali Dağlı’dan Yeşilay’a veda ziyareti

DÜZCE(İHA) – Düzce’de uyuşturucu ile mücadele konusunda Yeşilay ile birlikte hareket ederek Düzce’ye Yeşilay Danışmanlık Merkezi kazandırılmasında etkin rol oynayan Vali Dr.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 11:34:14 -
Vali Dağlı’dan Yeşilay’a veda ziyareti

DÜZCE(İHA) – Düzce’de uyuşturucu ile mücadele konusunda Yeşilay ile birlikte hareket ederek Düzce’ye Yeşilay Danışmanlık Merkezi kazandırılmasında etkin rol oynayan Vali Dr. Zülkif Dağlı, Yeşilay’a veda ziyaretinde bulundu.


Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Yeşilay ile birlikte Düzce’ye Yeşilay Danışmanlık Merkezi kazandırılmasında etkin rol oynayan Vali Dr. Zülkif Dağlı, Yeşilay Başkanı Ali Dilber ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Samsun Valiliği görevine atanan Vali Dağlı, veda ziyaretinde Yeşilay’ın çalışmalarını, bağımlılara, bağımlılık riski taşıyanlara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik sosyal destek veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde gerçekleştirdi. Yeşilay Düzce Şube Başkanı Ali Dilber, Düzce Şubesine Vali Dağlı’nın verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederken, yeni görev yerinde başarılar diledi. Vali Dağlı’nın veda ziyaretinde Yeşilay Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun ile Yeşilay Genel Müdür Yardımcısı Egemen Akyüz’de hazır bulunarak Vali Dağlı’ya Yeşilay’a verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

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