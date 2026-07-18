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Ekonomi
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısında bu hafta artış olduğu açıklandı. Son bir yılda kaydedilen artış yüzde 30'a çıktı.

#1
Foto - ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 arttı.

#2
Foto - ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

#3
Foto - ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Temmuz döneminde önceki haftaya göre 7 artarak 452'ye yükseldi.

#4
Foto - ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

SON 1 YILLIK ARTIŞ ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 30 arttı. Perşembe gününü 84,23 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 88,10 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 82,47 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 78,95 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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