Vali Cüneyt Epcim, Demirözü Barajında incelemelerde bulundu Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Demirözü Barajında incelemelerde bulundu.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Demirözü Barajında incelemelerde bulundu.

Bölgede turizme yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer’den bilgi alan Vali Epcim, baraj üzerinde tekne turuna çıktı.

Belediye Başkanı Arslan Gürer, Demirözü ilçesinde bulunan baraj gölündeki tekne turlarının ilgi gördüğü belirtilerek, şu bilgileri aktardı:

“Demirözü’nde Lori Çayı üzerinde, sulama amacıyla 1996-2003 yılları arasında inşa edilen toprak gövde dolgu tipi olan Demirözü Barajı ile 5,68 kilometrekare göl oluştu. Kentte tarım arazilerinin sulamasında kullanılan baraj, aynı zamanda turizm destinasyon alanı haline geldi. Demirözü Belediyesi’nin girişimleriyle göl kıyısında ahşap kamelyalar konuldu, piknik alanları ve yürüyüş yolları oluşturuldu. Baraj gölünde tekne turları da düzenlenmeye başladı. Deniz olmayan kentte, baraj gölündeki tekne turları ilgi görüyor. Bayburt’un yanı sıra Gümüşhane, Erzurum ve Erzincan’dan kente gelenler, tekne turuna çıkıyor. Baraj gölü kıyısında kamp kuranlar, kırmızı benekli alabalık da avlıyor.”

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