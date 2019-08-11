Vali Çiftçi’den huzurevi ziyareti Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı nedeniyle Huzurevlerini ziyaret etti.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı nedeniyle Huzurevlerini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Halii İbrahim Aşkın ile birlikte huzurevi sakinlerinin bayramını kutlayan Vali Mustafa Çiftçi, yaşlılarla sohbet etti.

Vali Çiftçi, "Manevi bir seferberlik atmosferinde kutlanan Kurban Bayramının milletimizin ve bütün insanlığın mutluluğuna vesile olmasını temenni ediyorum. Çorumlu hemşehrilerimizin, necip milletimizin ve bütün Müslüman âleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.