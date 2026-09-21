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Teknoloji-Bilişim
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Yüz milyonlarca lira ceza: Teknoloji devi Google fena enselendi

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Yüz milyonlarca lira ceza: Teknoloji devi Google fena enselendi

Google, kullanıcıların konum verilerinin işlenmesinde AB kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 403 milyon avroluk para cezasına çarptırıldı.

#1
Foto - Yüz milyonlarca lira ceza: Teknoloji devi Google fena enselendi

AB'de kişisel verilerin korunmasından sorumlu olan İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), Google Ireland Limited hakkında yürüttüğü soruşturmaya ilişkin nihai kararını açıkladı.

#2
Foto - Yüz milyonlarca lira ceza: Teknoloji devi Google fena enselendi

Buna göre, çeşitli Avrupa tüketici hakları kuruluşlarından gelen şikayetlerin ardından, 25 Mayıs 2018-4 Şubat 2020 dönemini kapsayan soruşturma kapsamında, Google'a kullanıcıların konum verilerini AB kurallarına aykırı şekilde işlediği gerekçesiyle 403 milyon avro ceza verilmesine karar verildi. Google, "web uygulama etkinliği" ile "konum geçmişi"ndeki konum verilerinin işlenmesinin hukuka uygunluğu ve adilliği, "konum doğruluğu"ndaki kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuka uygunluk, adillik ve şeffaflık ilkelerine uyumu kanıtlayamaması ve bu üç özelliğin tümüne ilişkin şeffaflık yükümlülükleri nedeniyle cezaya çarptırıldı.

#3
Foto - Yüz milyonlarca lira ceza: Teknoloji devi Google fena enselendi

İrlanda DPC, Google'ın 6 ay içinde veri işleme faaliyetlerini mevzuata uygun hale getirmesini istedi.

#4
Foto - Yüz milyonlarca lira ceza: Teknoloji devi Google fena enselendi

İrlanda DPC, Google'ın Avrupa'daki merkezinin bu ülkede bulunması nedeniyle şirketin AB'deki kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından başlıca denetleyici otorite konumunda bulunuyor.

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