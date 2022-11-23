Vali Canbolat Mudanya Üniversitesini ziyaret etti

Erdoğan Gül

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Mudanya Üniversitesini ziyaret etti. Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Tosun ve Mütevelli Heyeti Üyesi Ali Mollasalih tarafından ağırlanan Vali Canbolat, bu yıl eğitime başlayan Mudanya Üniversitesinin yeni akademik yılının hayırlı olması dileğinde bulundu. Mudanya Üniversitesinin Bursa’ya büyük değer kattığını kaydeden Vali Yakup Canbolat, tüm akademik ve idari kadroya başarılar diledi. Okulu gezerek bilgi alan, öğrencilerle sohbet eden Vali Yakup Canbolat, öğrencilere özellikle çok okumaları ve kendilerini geliştirmeli konusunda tavsiyelerde bulundu. Vali Canbolat’ın ziyaretinden büyük onur duyduğunu kaydeden Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, öğrencilerle birlikte teşekkür plaketi takdim etti.