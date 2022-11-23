  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Vali Canbolat Mudanya Üniversitesini ziyaret etti
Aktüel

Vali Canbolat Mudanya Üniversitesini ziyaret etti

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Mudanya Üniversitesini ziyaret ederek, yeni akademik yılın hayırlı olması dileğinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 12:12:00 -
Vali Canbolat Mudanya Üniversitesini ziyaret etti

Erdoğan Gül

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Mudanya Üniversitesini ziyaret etti. Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Tosun ve Mütevelli Heyeti Üyesi Ali Mollasalih tarafından ağırlanan Vali Canbolat, bu yıl eğitime başlayan Mudanya Üniversitesinin yeni akademik yılının hayırlı olması dileğinde bulundu. Mudanya Üniversitesinin Bursa’ya büyük değer kattığını kaydeden Vali Yakup Canbolat, tüm akademik ve idari kadroya başarılar diledi. Okulu gezerek bilgi alan, öğrencilerle sohbet eden Vali Yakup Canbolat, öğrencilere özellikle çok okumaları ve kendilerini geliştirmeli konusunda tavsiyelerde bulundu. Vali Canbolat’ın ziyaretinden büyük onur duyduğunu kaydeden Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, öğrencilerle birlikte teşekkür plaketi takdim etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23