Vali Çakacak, Sivrihisar Kaymakamı Kılıç’ı kabul etti
Vali Özdemir Çakacak, Sivrihisar Kaymakamlığı görevine atanan Alparslan Kılıç’ı makamında kabul etti.04 Eylül 2019 Çarşamba 11:14
Vali Özdemir Çakacak, Sivrihisar Kaymakamlığı görevine atanan Alparslan Kılıç’ı makamında kabul etti.
İçişleri Bakanlığının son yayınladığı Mülki İdare Amirleri kararnamesi ile Sivrihisar Kaymakamı olarak atanan Alparslan Kılıç, yeni görevine başlaması dolayısıyla Vali Çakacak’ı makamında ziyaret etti.
Kaymakam Kılıç’a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Vali Çakacak, nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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