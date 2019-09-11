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Vali Çağatay kazada yaralananları hastanede ziyaret etti

Bitlis’in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6’sı çocuk 10 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:43
Vali Çağatay kazada yaralananları hastanede ziyaret etti

Bitlis’in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6’sı çocuk 10 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Kaza sonrası Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan Devlet Hastanesine gelerek yaralıları ziyaret etti.


Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Hizan ilçesine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Kalkanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Kalkanlı köyünden Hizan’a giden Eyüphan Taş yönetimindeki 65 AZ 282 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, minibüste bulunan aynı aileden 6’sı çocuk 10 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Vatandaşların da yardımı ile ambulanslarla götürülen yaralılar, Hizan, Bitlis ve Tatvan hastanelerinde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesi ise Hizan Devlet Hastanesi morguna alındı.


Kazanın haber alınması üzerine Kalkanlı köyünden çok sayıda kişi hastane önüne akın etti. Hastane önüne gelen ve sinir krizleri geçiren yakınları, Tarhan ailesinden 5 kişinin İstanbul’da yaşadığı, amcalarının vefat etmesi nedeniyle köye taziye ziyaretine geldikleri, kazada 5 kişiden 3’ünün hayatını kaybettiği öğrenildi.



Vali Çağatay yaralıları ziyaret etti


Yaşanan kaza sonrası Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan’a gelerek yaralıları hastanede ziyaret etti. Kazayla ilgili bilgi veren Vali Çağatay, "Hayatını kaybedenlerden 6’sının çocuk olması acımızı daha da artırdı. Kazanın haber alınmasından sonra da bölgeye hemen sağlık ve kurtarma ekiplerini sevk ettik. Yaralılarımızın tedavileri sürüyor. Yapılan ilk tetkiklerde durumları iyi. Hayatını kaybedenler için de Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza da acil şifalar dilerim. Kazanın nedeni ise yapılacak olan incelemelerin, soruşturmaların ardından ortaya çıkacak. Biz de olayı yakından takip ediyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:43
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