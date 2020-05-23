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Aktüel

Vali Bektaş, Ramazan Bayramı’nı kutladı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 14:02:43 -
Vali Bektaş, Ramazan Bayramı’nı kutladı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Vali Erdoğan Bektaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Millet olarak birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının içtenlikle idrak edildiği, yaşantımızda büyük anlam ve değeri olan bir Ramazan Bayramına daha ulaşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, saygıdeğer halkımızın ve İslam Âlemi’nin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık, mutluluk, huzur ve başarılarla dolu bir yaşam dileklerimle saygılar sunuyorum."

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