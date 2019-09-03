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Vali Balcı biçerdöverle hasat yaptı

Tokat Valisi Dr.

03 Eylül 2019 Salı 15:47
Vali Balcı biçerdöverle hasat yaptı

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tarla Günü Töreni için gittiği Artova’da biçerdöver kullanarak ilk nohut hasadını bizzat yaptı.


Tokat Valiliği, Artova Kaymakamlığı ve Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Artova ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Taşpınar köyünde nohut hasadı etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte Tokat Valisi Dr Ozan Balcı, biçerdöver kullanarak yılın ilk nohut hasadını bizzat kendisi yaptı. Protokol üyeleri ve köylülerin dikkatle izlediği Vali Balcı, hasat sonrasında yaptığı değerlendirmede, “2023 Türkiye projeleri kapsamında Tarım Tokat’ı başlattık. En temel özelliğimiz Tokat Türk Tarımı’nın parlayan yıldızıdır. Türk Tarımının parlayan yıldızı olacak. Çiftçinin dostuyuz, üreticinin dostuyuz. Tarımsal faaliyetleri, hayvancılık faaliyetlerini destekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:47
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