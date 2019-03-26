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Vali Balcı, bebeklere altın yerine kütüphane üyelik kartı hediye etti

Tokat Valisi Ozan Balcı, okula davet edilen ailelerin bebeklerine kütüphane üyelik kartı hediye etti.

26 Mart 2019 Salı 09:41
Vali Balcı, bebeklere altın yerine kütüphane üyelik kartı hediye etti

Tokat Valisi Ozan Balcı, okula davet edilen ailelerin bebeklerine kütüphane üyelik kartı hediye etti.


Kütüphaneler haftası nedeniyle İMKB Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen törende Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat’ta ilk kez uygulanan bebeklere üyelik kartı uygulamasının il genelinde yaygınlaştırılacağını söyledi. Vali Balcı, "Bebeklere niye ödül verdik merak ettiniz değil mi? Tokat’ı kitabın başkenti yapacağız demiştik. Tokat’ı Türkiye’nin en zengin kitaplarının olduğu il haline getireceğiz. Yeni projemiz tüm çocuklara kütüphaneye kartı çıkartmak. 110 bine yakın öğrencimize de kütüphane kartı çıkartacağız. İnşallah bir ay içerisinde bitecek. Bugün kütüphaneler haftası, öncelikle kütüphane haftanızı kutluyorum. Sosyal Bilimler Lisesine de etkinlik için çok teşekkür ediyorum. Doktor olmak, mühendis olmak diye bir şey yok. Hangi mesleği de yaparsanız yapın, işçi olmak içinde, kırtasiye dükkanı işletmek içinde, sokakta veya sanayide çalışan bir işçi olmak içinde kitap okumak lazım. Kitap okumak bir ayrıcalık meselesidir. Herkes o ayrıcalığa sahip olamaz. Kitap okumak, yemek yemek gibi su içmek gibi güzel bir şeydir. İnsanlar 1 saat vakit ayırıp kitap okuyacaklar" şeklinde konuştu.



"Tokat’ı kitabın başkenti yapacağız”


Vali Balcı, kitap dostu bir vali olarak, ekibiyle beraber Tokat’ı kitabın başkenti haline getireceklerini ifade ederek, “Kitap Tokat’ı biliyorsunuz bu kapsamda da ödüller veriyoruz. Tokat’taki bütün çocukları ilçeler de dahil olmak üzere kütüphanelere üye olmalarını sağlıyoruz. Bir ay içerisinde bitecek. Yaklaşık 110 bin öğrencimizi üye yapmış olacağız. Bunun yanı sıra yeni doğan bebekleri de üye yapıyoruz bunu da oldukça önemsiyorum. Ayrıca yeni evlenen çiftleri de kütüphanelere üye yapacağız. Kütüphanecilerin uzak köy ve uzak yerleşim birimlerine sürekli kitaplar gönderilmesini sağlayacağız" diye konuştu.


Tokat’ı Türkiye’nin en zengin ve en çok kitapların olduğu il haline getireceklerini ifade eden Vali Balcı, tüm okulların Z Kütüphane’ye kavuşacağını, yıl içerisinde 40’a yakın Z Kütüphane, Bebek ve Çocuk Kütüphaneleri yapılacağını, Tokat’ın daha zengin, daha fazla kitaba sahipİl Halk Kütüphanesine kavuşturulacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 09:41
  1. kitap
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