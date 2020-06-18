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Aktüel

Vali Ayyıldız veda etti

Eskişehir Valiliğine atanan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, kent protokolü tarafından görev yapacağı Eskişehir’e uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:09:03 -
Vali Ayyıldız veda etti

Eskişehir Valiliğine atanan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, kent protokolü tarafından görev yapacağı Eskişehir’e uğurlandı.


41 ilin valisinin değiştiği Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valiliğine atanan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir’deki konutundan kent protokolü tarafından yolcu edildi. Valilik Konutundan uğurlanan Erol Ayyıldız ve eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, veda sırasında herkesten helallik istedi. Erol Ayyıldız, yapılan vedalaşmanın ardından yeni görev yeri Eskişehir’e gitmek üzere yola çıktı.

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