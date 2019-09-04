Vali Arslantaş, İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantısına katıldı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantısına katıldı.

Erzincan İl Genel Meclisi eylül ayı toplantıları geçtiğimiz Pazartesi günü itibariyle başladı. Bekir Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen oturumlarda Erzincan genelinde sezon itibari ile devam eden yatırımlar projeler görüşüldü. 5 gün sürecek olan İl Genel Meclisi toplantıları Meclis Başkanı Bekir Yıldız başkanlığında gerçekleşiyor. İlçelerde ve köylerde yapımına başlanılan ve devam eden yatırımların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşların projelerin görüşüleceği toplantılar öncesinde konuşan Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, eylül ayı toplantılarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantısının Salı günü gerçekleşen oturumuna Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ta katıldı. Vali Ali Arslantaş, meclis üyeleri ile birlikte ilçe ve köylerde devam eden altyapı, yol ve içme suyu gibi çalışmalarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlar üzerinde devam eden yatırımları görüştüler. Katıldığı toplantıda konuşma yapan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Valiliği İl Özel İdaresi olarak, Erzincan’da önemli çalışmalara imza atıldığını bu vesileyle emeği geçenleri tebrik etti.