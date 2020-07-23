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Gündem

Vali Ali Yerlikaya’dan tarihi gün öncesi Ayasofya açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camisi'nde yarın kılınacak ilk namaz için önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 10:40:00 - 2020-07-23 10:47:51
Vali Ali Yerlikaya’dan tarihi gün öncesi Ayasofya açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camisi'nde yarın kılınacak ilk namaz için açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, vatandaşların toplu taşımayı tercih etmelerini belirtirken, "Vatandaşlarımızdan 4 şey istiyoruz; maske, seccade, sabır ve anlayış" dedi.

İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Ayasofya açıklamaları;

"Ayasofyamızı namazla, ezanla buluşturan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Efendimizin müjdelediği fethin bize emaneti. Onların mirası olan kimliğini yeniden kazanıyor. Bütün müslümanlar heyecanlı. Ben de heyecanlıyım. Bu görkemli günü, hemşehrilerimizin, misafirlerimizin her birimizin en güzel şekilde yaşayacağını belirtiyorum inşaAllah.

Ayasofya'ya gelirken 4 şeyi yanınızda getirmelerini rica ediyorum. Maske, seccade, sabır, anlayış...

Kadınlar için 2 erkekler için 5 olmak üzere namaz kılma alanları belirlendi.

Sağlıkla ilgili tüm tedbirler alındı.

Tarihi yarımadaya giden yollar saat 20'de kapanacak. Kenedi, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala caddeleri kapalı olacak. Avrasya tüneli açık olacak, deniz, metro ve marmaray seferleri devam edecek.

İl dışından otobüsle gelen misafirlerimiz için Yenikapı etkinlik alanı tahsis edilmiştir.

Yarın 10.00'dan itibaren cemaat camiye girebilecek."

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Yorumlar

Bu vali ,

Gereksiz yere milletin parasından odasını restore etmek için 3 - 4 milyon harcayan vali mi
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