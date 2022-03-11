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Gündem Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara çağrı
Gündem

Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara çağrı

Peş peşe açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu mega kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 08:36:00 -
Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara çağrı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

dikkatli bakmak

artık zamanı geldi ankara ve istanbul valisi alınmalı yerine baska vali atanmalı neden belediye başkanlarıyla koordine içinde calısılmalı.112 aradım yapackları iş görevlilerin ekip sevkedecekler amac yolda kalmadan işe eve gitmek tedbiri belediyelr valilik alır
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