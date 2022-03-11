Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara çağrı
Peş peşe açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu mega kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde." ifadelerini kullandı.